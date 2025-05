Vocal & Jazz Guitar Night (presented by HMDK Stuttgart)

Das Max Treutner Quartett vereint hochkarätige MusikerInnen und präsentiert eine dynamische Mischung aus Contemporary Jazz und improvisatorischen Freiräumen. Die Band schöpft ein breites stilistisches Spektrum aus, das von den PionierInnen der US-Jazzszene inspiriert ist und lässt dabei keine Gelegenheit aus, die Kreativität und Spielfreude in ihren improvisierten Passagen voll zur Geltung zu bringen.

An der Spitze des Quartetts steht der junge Saxophonist Max Treutner, der sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz mit zahlreichen Projekten und Bands auf der Bühne steht. Er tourte bereits mit dem Swiss Jazz Orchestra, dem Bundesjazzorchester (BuJazzO), der TanzKompanie und der Teddy Teclebrhan Show Band. Seit 2024 ist er regelmäßig mit der SWR Bigband auf verschiedenen Bühnen in Deutschland zu erleben. Sein Debütalbum, das er in diesem Jahr mit prominenten Musikern in New York aufgenommen hat, wird 2025 erscheinen.

Am Klavier sorgt Clara Vetter, Preisträgerin des Landesjazzpreises Baden-Württemberg 2023, für eine stilbildende klangliche Gestaltung. Als Komponistin für das Bundesjazzorchester (BuJazzO) und mit Auftritten gemeinsam mit Musiker*innen wie Ronny Graupe, Fabian Arends und Phil Donkin, hat sie sich als eine der spannendsten jungen Pianistinnen in der deutschen Jazzszene etabliert.

Der Bassist Mario Angelov aus Mannheim bringt seine vielseitige Erfahrung und ex