Maxjoseph verbindet Virtuosität mit Leichtigkeit, E-Musik mit U-Musik: Geige, Steirische Harmonika, Gitarre und Tuba verschmelzen zu einem dynamischen Klanggeflecht. In ihren Improvisationen schimmert der Jazz, im perfekten Zusammenspiel zeigt sich die klassische Schulung. Vier Weltbürger, die gleichzeitig tief in ihrer Heimat verwurzelt sind, schaffen Musik jenseits gängiger Schubladen. Mit Eleganz und Leichtigkeit verleihen sie der Volksmusik eine überraschend neue Dimension. Ihr aktuelles Album »NAU« mit außergewöhnlichen und frischen Ideen, bricht Klischees auf und interpretiert Volksmusik in einer völlig neuen Weise, die nicht nur in Bayern begeistert!