Der Mann mit dem rollenden R und individueller Schneidezahn Konstellation ist aus der deutschen Comedy nicht mehr wegzudenken. Seit nun 15 Jahren geht der gebürtige Niederbayer einer geregelten Arbeit aus dem Weg und unterhält dabei tausende Zuschauer.

Maximilian Ronald Alfons Gstettenbauer (so sein voller Name) ist der sympathische Familienvater der sowohl an der Welt als auch an den eigenen Ansprüchen verzweifelt. Er tut das leider oftmals auf lautstarker Art, was schlecht für seinen Blutdruck, aber hervorragend für unser Zwerchfell ist! Der Proto-Millennial ist einer der wenigen Vertreter seiner Zunft, die sowohl die bumskomische Alltagscomedy als auch die filigrane Gesellschaftskritik beherrschen.

Die Zukunft rüttelt an den Zäunen unserer Gegenwart. Niemand

will sich bewegen, damit alles so bleibt wie es nie war. Dabei sind die

stabilsten Gebäude der Welt so gebaut, dass sie bei einem Erdbeben

mitschwingen. Denn nichts bricht schneller als ein Balken, der sich nicht

biegen kann.

Dieser Balanceakt zwischen verlässlicher Pointenlieferung und

überforderten Weltschmerz ist die künstlerische Ursuppe von Maxi

Gstettenbauer.

Wenn alle Gewissheiten vom Tisch gefegt wurden, sucht der

schwarzhumorige Familienvater nach Antworten auf die großen Fragen: Kann man die EU-Außengrenzen auch in Call of Duty verteidigen? Kann man den Klimawandel nicht einfach bestreiken? Und wie kann eine Atombombe schädlich sein, wo sie doch vegan ist?

Um STABIL zu bleiben, muss man sich bewegen. Am besten in ein Theater in ihrer Nähe!