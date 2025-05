Maxim Maurice - Las Vegas Illusions

Mittlerweile zählt Maxim Maurice zu den erfolgreichsten Magiern in Deutschland und hat sich insbesondere in der Sparte der Großillusionen bereits national und international einen Namen gemacht. Auftritte bei großen Festivals in Paris, Budapest und Athen bis hin zu Engagements auf den Kreuzfahrtschiffen Aida und Tui zählt der Deutsche Vizemeister zu seinen Referenzen. Lassen Sie sich begeistern und erleben Sie unter anderem, wenn er eine Person schweben lässt oder seine Partnerin mit 16 Säbeln scheinbar durchbohrt. Er verspricht eine humorvolle und unterhaltsame Show für die ganze Familie, bei der er Ihnen sogar die Lottozahlen voraussagt.