Sängerin, Songwriterin und Produzentin Maya Fadeeva steht für einen besonderen Stilmix aus Vintage und Moderne und kreiert Musik – frei von Mode und Konventionen. Sie kombiniert eingängige Melodien mit Jazz, Pop, Soul, Funk und sonnigem Reggae Sound.

Maya wuchs in kulturell vielfältigen Städten auf, darunter New York, deren musikalische Vielfalt ihren unverkennbaren Stil prägte. Mit 11 Jahren zog sie nach Deutschland und absolvierte später ein Jazzstudium in den Niederlanden. Maya Fadeevas veröffentlichte Alben wurden in der Fachpresse als „Diamant“ und „eines der größten Highlights des Jahres“ gefeiert und erreichen weltweite Radiopräsenz.

Im März 2025 erscheint Maya Fadeevas neues Album Edge of Eden, gefolgt von einer Deutschland-, Schweiz- und Tschechien-Tour. Es ist ein musikalisches Kaleidoskop, das Verspieltheit, Tiefe, jazz flavor und mitreißenden Groove vereint. Edge of Eden ist ein kreativer Ausdruck persönlicher Transformation, der Herausforderungen in Kunst verwandelt. Ein Album, das von Wachstum und Resilienz erzählt, von Mut und Hingabe, von Zuversicht und unbändiger Lebensfreude.

Besetzung: Maya Fadeeva (voc); Mike Roelofs (keys); Nico Brandenburg (b); Alex Bernath (dr)