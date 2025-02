Meditative und liturgische Tänze für Frauen

Die Kirche ist eine Kirche der Bewegung. Frauen wollen in dieser Kirche etwas in Bewegung bringen. In den monatlichen Tanztreffen suchen Frauen unter Anleitung Wege, um ihrer Begeisterung für die Sache Jesu Ausdruck zu verleihen. Im Tanz und in der Bewegung sollen Freude und Trauer, sollen alle Gefühle zur Sprache kommen können. Bewegung und Austausch sollen auch der gegenseitigen Bestärkung für das Engagement in der Kirche dienen.