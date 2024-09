Mein Hund und Ich – Der sichere Rückruf

Hiiiierheeeer!?! Vielleicht kennen Sie auch dieses Rufen quer über das Feld. Da steht man nun, blickt auf den entzückenden Rücken seines Hundes, der immer kleiner wird und mit zunehmender Entfernung immer weniger entzückend wird. Die Umwelt, in die der Hund durchstartet, ist davon meist ebenfalls wenig begeistert. Es ist unangenehm, wenn der Rückruf nicht sitzt. Doch das sollte kein Grund sein, das Training dazu auf Eis zu legen. Meist sind es nur kleine Details, auf die man achten muss, damit das Training und letztendlich auch der Rückruf erfolgreich sind. In diesem Vortrag schauen wir uns diese Details an. Mit wertvollen Tipps und Hintergrundwissen peppen Sie Ihr künftiges Training rund um den Rückruf auf. Als erfahrene Hundetrainerin und deutschlandweit agierende Prüferin für den Hundeführerschein ist es mir ein Anliegen, dass Hund und Mensch zu einem gelingenden Team zusammenwachsen.