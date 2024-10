Drei erfolgreiche Autoren, einzigartige Welten und jede Menge Unterhaltung – buchstäblich: Die Meister der Phantastik gehen im November 2024 auf ihre zweite Tour, erzählen von ihren Büchern und vom Leben als Schriftsteller.

Millionen von Menschen haben sie auf der ganzen Welt mit ihren Büchern begeistert. Im Gepäck haben die multi-SPIEGEL-Bestellerautoren und vielfach preisgekrönten Schreiber Markus Heitz, Bernhard Hennen und Kai Meyer ihre neusten Werke und Anekdoten, um dem Publikum Einblicke rund um ihr Schaffen zu geben.

Von heroischer High Fantasy über düsteren Vampirhorror bis zu literarischer Schauerromantik, sowie vieles, vieles mehr - das Repertoire der drei populärsten Phantastikautoren Deutschlands ist nahezu unerschöpflich. Neben dem Vorlesen und Plaudern kommt die Interaktion mit den Besucherinnen und Besuchern nicht zu kurz – Fragen und Impulse sind ausdrücklich erwünscht.

Die Moderation der humorig-kurzweiligen Abende liegt in den bewährten Händen von Verlegerin und Autorin Julia Kulewatz. Selbstverständlich wird auch signiert, ein Buchverkauf ist vorgesehen. Schon die erste Tour 2022 war ein großer Erfolg, nun freut sich das Quartett auf die Fortsetzung.

Zu den Personen:

Markus Heitz

Schwarzträger, Alt-Grufti, ironisch-sarkastisch und immer am nächsten Projekt. Hauptberuflicher Geschichtenerfinder, studierter Historiker & Germanist, Gelegenheitssongtexter, Hörspielbastler & Jahrgang ’71. Verfasste mehr als siebzig Bücher, vorwiegend Fantastik, Horror und Space Fiction. Sogar Kinderbücher und politische Kurzgeschichten gesellten sich hinzu. Hat auch schon mal Zwergebier brauen und Kuschelschnitzel anfertigen lassen. Manisch-kreativ eben. Als Maxim Voland schreibt er Thriller.

Bernhard Hennen

Germanist, Archäologe und Weltenbummler, hat mehr als sechzig Romane veröffentlicht. Liebt Kooperationen mit anderen Künstlern, zuletzt mit der Mittelalter Rock Band Saltatio Mortis und ist literarisch vor allem in der klassischen High Fantasy verwurzelt. Daneben hat er auch einige Ausflüge zum historischen Roman und Krimi unternommen. Um plastischer darüber zu schreiben, erlernte er den spätmittelalterlichen Schwertkampf nach Talhoffer und war mehrere Jahre als "moderner Gladiator" auf Mittelaltermärkten unterwegs.

Kai Meyer

Kai Meyer hat rund siebzig Romane veröffentlicht, Übersetzungen erscheinen in mehr als dreißig Sprachen. Seine Geschichten wurden als Film, Hörspiel, Graphic Novel und Theaterstück adaptiert und mit Preisen im In- und Ausland ausgezeichnet. In seinen Büchern für Erwachsene erzählt er oft deutsche und europäische Geschichte als Schauerroman, als Gothic Novel. Seine All-Age-Titel führen in phantastische Welten.

Julia Kulewatz

Julia Kulewatz ist Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Verlegerin. 2019 gründete sie den unabhängigen Publikumsverlag kul-ja! publishing. Ihr literarisches Schreiben verknüpft in Lyrik und Prosa phantastische Elemente mit der Surrealität des entfremdeten Alltags. Aktuell entstehen die Fortsetzungen ihres Science-Fiction-Romans "Dysfunctional Woman".