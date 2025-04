Melodie am Nachmittag

Auf Einladung des Stadtseniorenrats Geislingen gemeinsam mit der Stadtverwaltung Geislingen an der Steige und dem Mehrgenerationenhaus erfreuen sich zweimal im Jahr - im Herbst und im Frühling - unsere Seniorinnen und Senioren in Geislingen und Umgebung am Musikrepertoire von Orchestern, Musikbands, Chören, Musizierenden und Vereinen. Dabei verwöhnen wir unsere Gäste mit Kaffee und Kuchen und genießen einen geselligen Nachmittag mit allen, die Freude an der Musik und künstlerischer Darbietung haben.

Die Veranstaltung ist beliebt, der Eintritt ist frei. Karten können ca. 3 Wochen vor der Veranstaltung im Mehrgenerationenhaus in Geislingen, Schillerstr. 4 abgeholt werden. Das Datum für die Abholung wird rechtzeitig in der „Stadtinfo“, Infopunkt und über Plakataushänge bekanntgegeben.