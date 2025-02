Mia Morgan veröffentlicht mit "echo" ihren neuen Indie-Rock-Song und kündigt ihr zweites Album "silber" für den 21.03.2025 an, mit dem sie im Frühjahr nächstes Jahr auf silber Tour 2025 gehen wird. Tickets gibt es ab sofort exklusiv bei Krasser Stoff. "Hab ich noch dasselbe Potenzial?" - So eröffnet Mia die erste offizielle Auskopplung ihres neu angekündigten Albums "silber". Nach nun mehr als fünf Jahren in einer Industrie, die schillernd schön und schrecklich finster sein kann, zieht Mia Morgan in "echo" eine verletzlich ehrliche Bilanz: Auf Bühnen werden Träume wahr, doch dahinter verkommen in Text und Musik gelegte Seelenteile zu einer an Wert verlierenden Währung. Individuen werden zu Token und das eigene Gesicht im Backstage-Spiegel zu einem fremden. "echo" handelt vom Verstummen der inneren Stimme einer Künstlerin, die mit ihrer Stimme Geld verdient. Mias Echo, die Stimme des Mädchens, das sie mal war, ruft sie schlichtweg nicht mehr zurück. Im ständigen Hinterfragen der eigenen Außenwirkung ist der Bezug zum Inneren verloren gegangen. Mit der Darstellung dieser Perspektive auf die eigene Karriere beweist Mia Morgan abermals, dass sie genau dafür gemacht ist: für den gelebten Traum vom Rock‘n’Roll. Die Liebe dazu hört man im rohen Riff und den an Alternative der 90er erinnernden Drums des Songs. Der klingt in "echo" weniger artifiziell, doch genau so groß und eindrücklich wie die vorangegangenen Releases "Niemand" oder "Mitten in den Massen". Mit dem Wave-Pop, dessen Begrifflichkeit Mias Musik seit ihrer "Gruftpop"- EP anhaftet, und der zuletzt noch einmal in "Gift" aufblitzte, hat "echo" nichts mehr zu tun. Produzent Lukas Korn hat es geschafft, den Sound der 90er-Kindheit Mia Morgans in einen modernen Klang zu übersetzen und Mia Morgans Stimme klingt so hell, klar und präsent wie nie zuvor.