In seinem von Studio Bummens produzierten Podcast "Apokalypse & Filterkaffee" serviert Micky Beisenherz die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Er wühlt sich durch die wichtigsten Aufmacher, Titelthemen, Leitartikel und Tweets des Tages, serviert daraus sein morgendliches News-Omelett – und ist damit so gut wie immer in den Top 5 der Podcast-Charts zu finden.

Im Herbst 2024 bringt er das erfolgreiche Format gemeinsam mit Podcast-Kollege Andreas Loff auf die Bühne und wird mit diversen Talk-Gästen eine Live-Folge "Apokalypse & Filterkaffee" präsentieren.