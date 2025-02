Midge Ure and Band Electronica

Neu bei ass: Ultravox Sänger MIDGE URE

Mit seiner Band Electronica auf Tour 2025

Hamburg, 19.07.2024. Als er 1979 Frontmann der stilprägenden New Wave und Synth-Pop Band Ultravox wurde, hatte er bereits mehrere Musikerleben in erfolgreichen Bands hinter sich. Der mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnete MIDGE URE feiert auf seiner „Catalogue: The Hits“ Tour mit den Fans Ultravox-Hits wie „Dancing With Tears In My Eyes“, „Hymn“, seine Solo-Hits und Songs aus den vielen Bandprojekten seiner Karriere. Der Vorverkauf startet am 19. Juli 2024 um 10 Uhr auf allen bekannten Plattformen.

“So sehr ich es auch liebe, Zeit mit dem Schreiben und Aufnehmen von Songs zu verbringen, bleibt doch das live Spielen immer meine ‚erste Liebe‘, denn ich habe schon lange Musik gemacht, bevor man mich auch nur in die Nähe eines Aufnahmestudios ließ. Auf der ‚Catalogue‘ Tour werde ich nicht nur eine große Auswahl von Hits aus meiner gesamten Karriere spielen, sondern auch einige der gefragtesten Lieblingssongs. Diese Momente aus meinem Leben mit der Musik wieder aufleben zu lassen und diese zu teilen ist etwas, auf dass ich mich wirklich freue.“ sagt MIDGE URE.

Die beiden Platten, die zum Wechsel der 70er in die 80er Jahre die musikalische Landschaft für immer veränderten und zur Verabschiedung vom gitarrenlastigen Rock und Punk der 70er führten, wurden von MIDGE URE, einer der führenden Persönlichkeiten der britischen Musikszene, mitgeschrieben, aufgenommen und produziert und veränderten nicht nur die Charts weltweit, sondern im Zuge dessen auch sein Leben.

Diese beiden Alben der Bands Visage (Visage) und Ultravox (Vienna) katapultierten die Art-School-Alternative mitten ins Zentrum des Mainstreams und lieferten eine Schablone für vieles, was folgen sollte. Synthesizer kündigten eine futuristische neue Ära an und das Aufkommen der Musikvideos transformierte die Pop-Charts.

"In den zwei Jahren zuvor hatte ich mich von einer 'Pop-Band' (Slik) zu einer 'Post-Punk-Band' (The Rich Kids) weiterentwickelt und war dann als Gitarrist bei Thin Lizzy eingesprungen. Im Verlauf des Herbstes bis in den Winter 1979, während ich am Visage-Projekt mit Billy Currie arbeitete, wurde ich in die Band Ultravox eingeladen. Die Arbeit, die wir in diesem Winter am 'Vienna'-Album leisteten, war ein berauschender Schub an Kreativität, wie ich ihn noch nie zuvor erlebt hatte.“

1984 produzierte MIDGE URE gemeinsam mit Bob Geldof und 36 Künstlern den berühmten „Band Aid“ Song, was zum Live Aid Konzert von 1985 und Folgeprojekten führte – ein Meilenstein in der Musikgeschichte. Ende der 80er und Anfang der 90er feierte er große Erfolge mit seinen Soloalben „The Gift“, “Answers to Nothing”, “Pure” and „Breathe“. Er schrieb Filmmusik und organisierte Benefizkonzerte mit Sir Paul McCartney, Elton John and Eric Clapton. Er leitete große Konzertserien wie „Night of the Proms“ u.a.

2009 taten sich Ultravox noch einmal zusammen, tourten mit Simple Minds und veröffentlichten 2012 ein neues Album. Kurz vor der Pandemie tourte MIDGE URE zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der beiden wegweisenden Alben von 1980.