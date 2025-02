Was für eine Betonhitze! Inmitten des flirrenden Berliner Sommers machen die Geschwister Tâm und Dennis einen beunruhigenden Fund. In einem Gebüsch am Rande ihrer Wohnsiedlung in Berlin-Lichtenberg entdecken sie einen abgetrennten Finger. Im Laufe ihrer Nachforschungen kommt es zu einer irritierenden Begegnung: Das »Mädchen vom Parkplatz« ist die zwei Jahre ältere Hoa Binh und sie ist auf der Flucht. Aber auf der Flucht vor wem? Ohne zu ahnen, auf was sie sich eingelassen hat, beschließt Tâm, ihr zu helfen. Ein spannender Thriller: angelehnt an die Ästhetik japanischer Mangas und basierend auf Recherchen zu Menschenhandel in Berlin-Lichtenberg.

Mikael Ross ist von klein auf begeisterter Comicleser und Zeichner. Er absolviert zunächst eine Ausbildung zum Theaterschneider an der Bayerischen Staatsoper bevor er an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee studiert. 2020 erhielt er für »Der Umfall« den Max-Moritz-Preis für den besten deutschsprachigen Comic.

Die Lesung wurde von 10.02. auf 25.03.2025 verschoben.

Dauer: 60-70 Min.