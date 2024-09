Mit dem Camper ans Meer - Entlang der französischen und spanischen Atlantikküste

Einen Campervan kaufen und ausbauen, dann die Badesachen und das Surfbrett einpacken und mit der jungen Familie an die Atlantikküste fahren, um das Leben am Meer zu genießen – ein traumhafter Start ins neue Leben, dachte sich der Fotograf Thomas Schenker. Dann aber kam die Corona-Pandemie und verzögerte vorerst den Start der Reise. Nach einem schnelleren und simpleren Campervan-Ausbau als ursprünglich geplant, konnten sie endlich starten. Mit wunderschönen Bildern erzählt der Referent von der Reise entlang der Atlantikküste, vom Unterwegssein im Van und von traumhaften Landschaften, schönen Stränden und den rauschenden Wellen des Meeres. Kommen Sie mit auf ein Abenteuer von der Bretagne in Frankreich immer entlang der spektakulären Küste, um in Finisterre, dem sogenannten Ende der Welt an Spaniens westlichstem Punkt die Sonne über dem endlosen Meer untergehen zu sehen.

Thomas Schenker geht nach dem Vortrag gerne auf Fragen ein. Für Zuschauer, die selbst mit dem Van an den Atlantik möchten, hat er außerdem eine PDF-Datei mit ein paar persönlichen Tipps für die Reise erstellt.