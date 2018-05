Mittwochsbühne

Das im Februar abgesagte Konzert wird nachgeholt, yaay! Wer noch nicht die Möglichkeit hatte Samu vorher auf der Bühne zu erleben, hat jetzt die Chance!

Wie formuliert man seine Musik so aufregend in Worten, dass das Interesse der Person, die das liest geweckt wird?

Lasst es mich versuchen: mal ängstlich, wütend, ziellos, überschwänglich, fragend nehme ich meine Gitarre in die Hand und würge das aus mir heraus was mich in diese oder jene Stimmung versetzt hat.

Ich spiele um zu vergessen, mich zu beruhigen, etwas zu verarbeiten oder um von den Klängen davongetragen zu werden. Dann greife ich zur E-Gitarre und schaffe mit Effekten und Looper mal atmosphärische Sounds, mal Riff gebundene Vibes, soliere umher oder Singe ein Lied dazu. So berührt mich auch der Geist des Folks ab und an und veranlasst mich ein Lied auf der Akustikgitarre zu schreiben.

Es kommt wie es kommt, ich verlasse mich auf Intuition und würde mich freuen wenn du mir dabei zusehen würdest.

.