Mittwochsbühne

Die noch ganz junge, ursprünglich aus Kirchentellinsfurt stammende Sängerin Hanna Herrlich singt sich mit charismatischer Stimme und gewitzten Texten in die Herzen der Zuhörer. Dazu bereiten Michael Sayer am Bass, Marius Hilfrich an der Gitarre, Martin Pfeilsticker an den Drums und Rudolf Bayha am Piano einen funkig vibrierenden Pop-Sound als Basis. Die deutschsprachigen Liedermachersachen, wie sie sie selbst bezeichnet, kommen direkt aus dem Leben und aus dem

Herzen.

„ Liedermachersachen, das klingt genauso wie ich es mir vorstelle, nach Liedern mit Herz und Kopf, einer Menge Spaß und Groove.“ (Hanna Herrlich)

.