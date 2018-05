Mittwochsbühne

Die Eva Winter Band steht für feine deutsche Popmusik. Die Stücke aus der Feder von Eva Winter gehen unter die Haut, berühren und bewegen. Die Texte handeln vom Leben, der Liebe, der Traurigkeit, von tragischen Figuren und schönen Augenblicken.

Und so intensiv diese Texte sind, so eindrucksvoll ist auch die Musik, die mal filigran und zerbrechlich, dann auch wieder hart zupackend und fast brachial werden kann. Alle vier Akteure sind auf einer Wellenlänge und verstehen es, einen Song extrem dynamisch und direkt umzusetzen. Der Zuhörer wird von Anfang an mit auf eine wunderbare Entdeckungsreise genommen, wie es nur ehrlich erlebte und tief empfundene Musik kann.

