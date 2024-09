Mixtape rockt den Lieblingsplatz im Brenzpark

Forever young Rocknight

Am Mittwoch, 2. Oktober wird die Cover-Rockband MIXTAPE ein gemütliches Wohnzimmer-Konzert im Cafe Lieblingsplatz im Brenzpark geben. In kuscheliger Atmosphäre dürfte es aber bald ziemlich heiß einhergehen.

Die im Heidenheimer Raum mittlerweile wohlbekannte Coverrock-Band huldigt mit höchster Präzision dem Sound ihrer Jugend. Hierbei ist der Name Programm. Die Zuhörer bekommen ein Live-MIXTAPE einer einmaligen Mischung aus den coolsten Rocksongs der 70er und 80er Jahre geboten. Die sieben Musiker verstehen es dabei mühelos, jede Veranstaltung in ihre eigene „Forever-Young-Rocknacht“ zu verwandeln - quasi die perfekte Zeitmaschine für eine Reise in die Jugend der Zuhörer und der Musiker selbst.

Auf der Setlist stehen Songs von Journey, Deep Purple, Melissa Etheridge, AC/DC, City, Bon Jovi, Iggy Pop, Queen, Accept, Kiss, Mothers Finest, Neil Young, Midnight Oil u.v.m.

Am Gesang wird Jasi Bihr mit an der Front sein. Die Ulmer Sängerin war bereits lange Jahre mit „Heaven in Hell“ unterwegs.?Neu an der Gitarre wird Georg Kress ins Rennen geschickt. Georg ist ein Urgestein der Coverrockszene. Mit Bands wie „Big Trouble“ oder „Revolution“ tourte er bereits äußerst erfolgreich durch den ganzen Süddeutschen Raum.

Bei einem Konzert von MIXTAPE darf man zurecht viele Klassiker der Rockgeschichte erwarten. Ein Anliegen der Band ist es aber auch, einige fast vergessene Schmankerl aus der Mottenkiste zu holen. Wer z.B. bei dem Namen "Status Quo" ein "Rocking all over the World" erwartet, darf ziemlich sicher auf ein "Aha-Erlebnis" gespannt sein.