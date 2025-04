Die irischen Indie-Pop-Rocker Modernlove. starten 2025 ihre mit Spannung erwartete "Spring Tour" und begeistern Fans im Vorfeld der Debütalbum- Kampagne.

Nach ausverkauften Tourneen in 2023/2024 und beeindruckenden Headline-Shows weltweit – darunter London (Scala), Glasgow (King Tut's), New York (Mercury Lounge), Los Angeles (Moroccan Lounge), Wien (B72) und Amsterdam (Paradiso) – kommt Modernlove. erneut nach Deutschland.

Mit Auftritten auf renommierten Festivals wie SXSW in Austin und Bumbershoot in Seattle sowie Support-Acts für Größen wie Two Door Cinema Club, The Vamps und We Are Scientists, hat die Band eine internationale Fangemeinde gewonnen, die rasant wächst.

Ihre Hits erzielten Millionen Streams, sie sammelten über 50.000 neue Follower und erhielten Unterstützung von Mediengiganten wie BBC Radio 1, MTV, Line of Best Fit und Wonderland.

Die "Spring Tour 2025" verspricht energiegeladene Shows mit modernen Indie- Hymnen. Modernlove. – die Zukunft des Indie-Pop!