Das Beste aus drei Programmen: Ein kabarettistisches Motivationstraining, aus dem Sie gestärkt hervorgehen!

Blankenberg, die wortgewaltige Rheinländerin ist die Fachfrau für den gesunden und fröhlichen Alterungsprozess! Sie ist angetreten um mit unerschütterlichem Optimismus, dem gesellschaftlichen Wahnsinn ein Ende zu setzen! Ein positiver Umgang mit der eigenen Person, das ist es, was wir dringend brauchen. Der Pessimist altert, während der Optimist lebt. Mag unsere äußere Schönheit auch vergehen, im Inneren sind und bleiben wir schön. Lassen Sie sich von Monika Blankenberg „wenden“.

Genießen wir all das Positive, das wir in uns finden und lachen über die Missgeschicke des Lebens in einem lebensklugen, gesellschaftskritischen und politischen Programm. Und zu guter Letzt natürlich auch wieder mit der liebenswerten „Oma Anna“, die sich von nichts und niemandem unterkriegen lässt. An diesem Abend spielen die Lachfalten! Und dann stellen Sie sich zu Hause vor Ihren Spiegel und sagen laut:„Ich bin das Beste, das mir passieren konnte“…