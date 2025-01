Montagskino – In Liebe, eure Hilde

Deutschland (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Andreas Dresen

Genre: Drama

Filmlänge: 124 Minuten

Während der 2. Weltkrieg 1942 in vollem Gange ist, schließt sich die 32-jährige Arzthelferin Hilde (Liv Lisa Fries) der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ an. Hier entbrennt eine große Liebe zwischen ihr und dem Widerstandskämpfer Hans Coppi (Johannes Hegemann). Auch in Anbetracht des Nationalsozialismus und der ständigen Gefahr, der sie als Antifaschist*innen ausgesetzt sind, verbringen die Liebenden einen leidenschaftlichen gemeinsamen Sommer und heiraten sogar. Hilde bewundert den mutigen Hans und traut sich auch selbst immer mehr, an den Aktionen der Gruppe mitzuwirken. Als der Sommer zu Ende geht, steht plötzlich die Gestapo vor der Tür. Alle Gruppenmitglieder der „Roten Kapelle“ werden verhaftet. Die schwangere Hilde bringt ihren Sohn im Gefängnis auf die Welt, Hans Coppi bekommt sein Kind nur einmal zu Gesicht, bevor er in Berlin-Plötzensee zum Tode verurteilt wird. Mit höchster Aufopferungsgabe kümmert sich die inhaftierte Hilde die ersten acht Monate um den jungen Hans Coppi, bis auch sie ein grausames Schicksal ereilt.