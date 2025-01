Montagskino – Jenseits der blauen Grenze

Deutschland (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Sarah Neumann

Genre: Drama

Filmlänge: 102 Minuten

Hanna (Lena Urzendowsky), Andreas (Jannis Veihelmann) und Jens (Willi Geitmann) sind drei Jugendliche, die in der DDR der 1980er Jahre aufwachsen. Hanna träumt davon eines Tages als Schwimmerin einen Olympiasieg zu erringen. Ihr Sport und Fleiß wird im sozialistisch geprägten Land anerkannt, für ihren Freund Andreas sieht es hingegen schwieriger aus. Seit jeher eckt er immer wieder im DDR-System an, soll sogar „sozialistisch umerzogen“ werden. Bevor es jedoch so weit kommt, fasst er den Entschluss, in den Westen zu fliehen. Im Sommer 1989 beschließt er, die 50 Kilometer lang über die Ostsee in den Westen zu schwimmen und damit zu fliehen. Für Hanna steht eine schwere Entscheidung bevor: Entweder hält sie an der Sportförderung fest, und verpflichtet sich den Regeln des DDR-Regimes, oder sie hilft ihrem besten Freund bei der Flucht und lässt das Leben wie sie es kennt hinter sich. Da sie zweifelt, ob er die Strecke überleben kann, will sie ihm helfen. Gemeinsam und nur mit einer dünnen Schnur an den Handgelenken verbunden, beginnt die Flucht auf dem Meeresweg.