Montagskino – Andrea lässt sich scheiden

Österreich (2024)

FSK: 6 Jahre

Regie: Josef Hader

Genre: Drama

Filmlänge: 90 Minuten

Nachdem Andrea (Birgit Minichmayr) ihrem Ehemann auf einer Geburtstagsparty mitgeteilt hat, dass sie sich scheiden lassen will, betrinkt dieser sich vor Ort gehörig. Andrea, die als Polizistin in der niederösterreichischen Provinz tätig ist, will irgendwann das Weite suchen, als ihr ausgerechnet ihr betrunkener Ehemann vors Auto torkelt. Geschockt und völlig durch den Wind rast Andrea zunächst davon, besinnt sich aber wenig später eines Besseren und kehrt zurück. Am Unfallort findet sie Religionslehrer Franz (Josef Hader), einen trockenen Alkoholiker kurz vor dem Ruhestand, der überzeugt ist, dass er die Schuld an dem Unfall trägt. Im Dorf scheint diese Version der Geschichte auch allen plausibel und während Franz wieder dem Alkohol verfällt und in der Selbstzerstörung versinkt, versucht Andrea alles, um sich aus der Affäre zu ziehen.