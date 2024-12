Montagskino – Die geschützten Männer

Deutschland (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Irene von Alberti

Genre: Komödie

Filmlänge: 104 Minuten

In der nahen Zukunft breitet sich eine rätselhafte Krankheit aus, der nur Männer zum Opfer fallen. Zu den Symptomen gehören sexuelle Raserei, Übergriffe auf Frauen und plötzlicher Tod der Infizierten im Zustand äußerster Erregung. Von nun an werden Männer besonders geschützt, was zur Folge hat, dass längst überwunden geglaubte Differenzen zwischen den Geschlechtern wieder auflodern.

Basiert auf dem gleichnamigen Roman von Robert Merle.