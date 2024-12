Montagskino – Marianengraben

Deutschland (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Eileen Byrne

Genre: Komödie

Filmlänge: 110 Minuten

Als Paula (Luna Wedler) ihren kleinen Bruder Tim verliert, bricht für die junge Frau eine Welt zusammen. Während sie, wegen eines Konzertbesuchs, nicht mit in den Familienurlaub gefahren ist, ertrank Tim in Triest im Meer. Schuldgefühle und tiefe Trauer legen Paulas Leben lahm. Als die Studentin jedoch eine ungewöhnliche Bekanntschaft macht, befindet sie sich schon bald auf einer unverhofften Reise nach Italien. Helmut (Edgar Selge) ist 80 Jahre alt und trägt, unter seiner griesgrämigen Attitüde, ebenfalls große Trauer mit sich herum. Während er plant, die Urne seiner verstorbenen Ex-Frau nach Italien zu bringen, will Paula am Strand, wo Tim ertrunken ist, endlich gebührend Abschied nehmen. Kurzerhand bricht das ungleiche Duo zu einer abenteuerlichen Reise auf, auf der sich zwischen ihnen eine außergewöhnliche Freundschaft entwickelt.