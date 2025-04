Montagskino

Deutschland (2024)

FSK: 12 Jahre

Regie: Luigi Toscano

Genre: Dokumentation

Filmlänge: 90 Minuten

In seinem Dokumentarfilm erzählt Luigi Toscano die Geschichte von Anna Strishkowa aus Kyjiw. Als Kleinkind steht sie am 4. Dezember 1943 an der Rampe von Auschwitz ohne die Namen ihrer Eltern zu kennen oder ihren Geburtsort zu wissen. Filmemacher Luigi Toscano begegnet ihr 2015 in Babyn Jar im Rahmen seines Projekts „Gegen das Vergessen“ und wird von ihrem Schicksal tief berührt. Seine Spurensuche nach Annas Herkunft führt ihn von Auschwitz in das weißrussische Dorf Pronino, zum Lager Potulice-Lebrechtsdorf in Polen, nach Kyjiw und Drohobytsch in der Ukraine und schließlich nach Unna in Nordrhein-Westfalen.