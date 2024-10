Das Konzert wurde aus dem clubCANN ins Im Wizemann (Halle) verlegt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Gut Ding will manchmal eben Weile haben: knapp fünf Jahre mussten wir auf ein neues MONTREAL Album warten, aber jetzt ist "Am Achteck nichts Neues" da und hat sich direkt zum erfolgreichsten Album der Bandgeschichte gemausert. Nach einer sofort ausverkauften Mini-Clubtour legt das norddeutsche Trio nun für den Herbst endlich weitere Live-Termine nach: quer durchs Land, teils große, teils kleine Clubs - aber erfahrungsgemäß ist alles bald voll, mit dem Kartenkauf sollte man also nicht zu lange warten.