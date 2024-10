Moop Mama x Alice

Blasmusik und Rap? Was man in den Anfangsjahren noch umständlich erklären musste - nope its not polka hip hop - hat sich mittlerweile auf ungezählten Festivals bewährt.

Vier Studioalben samt zugehöriger Touren, zwei Live-Alben, diverse Single Releases und Guerrilla-Events haben Moop Mama zu einer festen Instanz und Inspiration für zahlreiche ähnliche Projekte gemacht. Mit Älice (ehemals bei Chefboss) hat Moop Mama eine neue Stimme gefunden.

Zuhause in vielen Genres und genauso souverän singend wie rappend, liefert die neue Frontfrau in Moop Mama Manier die volle Bühnenpower ab, Tiefgang zum Feiern - samt einer Portion Internationalität, die das musikalische Spielfeld der Band definitiv erweitert.