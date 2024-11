MOSES PELHAM hat das Ende seiner Karriere verkündet und möchte sich gebührend von seinen Fans verabschieden. „Letzte Worte – Live“ soll jedoch nicht nur ein Abschied, sondern in erster Linie ein besonders intensives Erlebnis werden. MOSES PELHAM betont: „Es ist mir ein persönliches wie künstlerisches Anliegen, mein Werk vernünftig zu Ende zu bringen und nach meinen Vorstellungen zu vollenden. Ich möchte, dass wir diese letzten Male, die wir so zusammenkommen, bewusst zelebrieren.“

Mit seinem einzigartigen Rödelheim Hartreim Projekt schuf MOSES PELHAM einst die Blaupause für das, was später als Straßenrap bekannt wurde. Seine beeindruckende Karriere umfasst 29 LPs, 94 Single-Veröffentlichungen, und 43 Top-20-Platzierungen, außerdem war er als erster und einziger Rapper weltweit über fünf Dekaden in den offiziellen Deutschen Charts vertreten. Aktuell arbeitet MOSES PELHAM an seinem letzten Studioalbum „Letzte Worte“, das im Herbst 2024 erscheinen wird.