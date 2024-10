„Moving Shadows“ entführt als virtuoses Formenspiel seit über vier Jahrzehnten international erfolgreich in eine wunderbare Welt und trifft tatsächlich mitten ins Herz. Seit ihrem Sieg beim französischen „Supertalent“ begeisterten „Die Mobilés“ mit ihren „Moving Shadows“ weltweit über eine Million Zuschauer. Und haben mit ihrer aktuellen Show einmal mehr ein rauschendes Fest für alle Sinne inszeniert: „Our World!“ ist der Titel dieses neuen Abenteuers aus der Schattenwelt. Licht aus – Spot an!

Unsere Welt geht uns alle an! „Our World!“ ist poesievoll, kreativ, verblüffend – und visualisiert sowohl die ¬Sonnenseiten, als auch die Schattenseiten unserer Welt in einer unglaublichen Kombination aus Leichtigkeit, Präzision und ¬Poesie, aus Comedy, Tanz und Artistik, Kunst und Bewegung. Liebend und leidend, tanzend und turnend, begeistern sie ihr Publikum – schwarz, weiß und in Farbe.

Ein Schattentheater, das alles in den Schatten stellt!