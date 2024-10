Am Sonntag, 24.11. wird um 18.00 Uhr in der Stadtkirche Calw das bekannte Requiem von W.A. Mozart in der Stadtkirche Calw aufgeführt. Die Aurelius Sängerknaben Calw und das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim haben schon bei vielen Projekten zusammengearbeitet.