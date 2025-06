Die Alamannen, ein germanischer Stamm, siedelten sich im 3. Jahrhundert n. Chr. auch in der Gegend um Schwäbisch Gmünd an. In unserer Region wurden reich ausgestattete alamannische Gräber gefunden, die uns Informationen über diese Menschen geben. Dazu gehört auch der »Alamanne« aus unserem Museumsdepot, den wir uns anschauen.

Wir prägen ein alamannisches Schmuckstück.