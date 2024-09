Willkommen in der Welt der Musicals Begleiten Sie uns in die Welt der Musicals Wir präsentieren Ihnen das Original Musical Dinner von DS Entertainment: Ein Showerlebnis in Theaterqualität.

Starke Stimmen im Live-Gesang Erleben Sie den stimmgewaltigen Live-Gesang unserer Darsteller und lassen Sie sich von stilechten Kostümen verzaubern. Sinnlicher Genuss beim Menu Die Musical Dinner Show wird begleitet von einem exquisiten 3-Gang-Menü. Musical Hits Erleben Sie hautnah die Höhepunkte aus klassischen und aktuellen Musicals.