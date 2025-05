Broadway am Naturtheater mit neuem Programm

Der Kultur-Sommer auf dem Schlossberg bringt auch in diesem Jahr wieder den Broadway nach Heidenheim: Auch in 2025 orientiert sich die Musical Night am aktuellen Musical-Geschehen und wird die neuesten Hits, kombiniert mit den bewährten Klassikern, mit erfrischender Spielfreude präsentieren.

Stars und Hits live auf der Bühne – mehr Musical geht nicht!