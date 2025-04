Musical Night

Lassen Sie sich ein auf eine unvergessliche Reise durch die Welt der bekanntesten Melodien aus Broadway-Musicals und Disney-Filmen, die Generationen geprägt haben. An diesem ganz besonderen Abend erwartet Sie ein musikalisches Erlebnis, das Sie durch die faszinierenden Werke legendärer Komponisten wie Cole Porter, George Gershwin, Richard Rodgers und Alan Menken führt. Dieses vielseitige Repertoire vereint auf einzigartige Weise zeitlose Klassiker mit modernen Klängen und schafft so eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Quintett haucht den bekannten Songs mit eigenen Arrangements neues Leben ein, ohne dabei den unverwechselbaren Charme und die Seele der Originale zu verlieren. Jede Note ist sorgfältig durchdacht, um die Essenz der Stücke zu bewahren und gleichzeitig eine frische, innovative Interpretation zu bieten.

Die kraftvollen Harmonien, kombiniert mit mitreißenden Rhythmen, entführen das Publikum zurück in die goldene Ära des Broadways, eine Zeit voller Glanz, Leidenschaft und unvergesslicher Geschichten. Gleichzeitig wecken die zauberhaften Melodien aus den beliebten Disney-Filmen ein tiefes Gefühl von Nostalgie, Märchenhaftigkeit und kindlicher Freude, das die Herzen aller Generationen berührt. Von den romantischen Balladen bis hin zu den mitreißenden Up-tempo-Nummern – dieses Konzert bietet eine breite Palette an Emotionen, die das Publikum in ihren Bann ziehen. Ob Sie ein eingefleischter Broadway-Fan sind, die magischen Welten von Disney lieben oder einfach den Jazz schätzen – dieser Abend verspricht ein wahres Fest für die Sinne zu werden, das keine Wünsche offenlässt.

Kommen Sie vorbei und tauchen Sie ein in einen Abend voller tiefer Emotionen, musikalischer Höhepunkte und unvergesslicher Momente, die noch lange nachklingen werden. Freuen Sie sich auf ein Konzert, das nicht nur die Ohren, sondern auch das Herz berührt.

Besetzung: Vivien Zippert (voc); Oskar Rimmele (p); Valentin Hansel (git); Johanna Ehlers (b); Florian Anger (dr)