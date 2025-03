My Tomorrow | The Vike | Karl Mono

MY TOMORROW

Die Einflüsse lassen sich nicht leugnen, wir sind alle Kinder der 90er und atmen Musik jeglicher Coloeur, so bunt die Inspiration und Köpfe der Band auch sind kanalisiert sich der Sound der Band irgendwo zwischen Foo Fighters/Pearl Jam und Biffy Clyro ohne sich aber in ein Schublade stecken zu lassen oder zu kopieren. Es werden bewusst keine Grenzen gesetzt. Die Songs müssen uns kicken und emotional treffen. Da können leise Töne wie auch Elektronik oder Orchester und Klavier dabei sein, oder einfach nur mal der 2 1/2 Minuten Punk. Wichtig ist nur!: die Energie muss stimmen und eine Melodie an die man sich erinnert darf in keinem Song fehlen.

THE VIKE

„The Vike“ aus Ludwigsburg wurde im Februar 2018 ins Leben gerufen. Gitarrist „André Krajewski“ und Drummer „Benjamin Baur“ haben sich über ein Musiker Onlineportal kennengelernt. Der Mann, der für die tiefen Töne verantwortlich ist, „Manuel Marterer“, war auch schnell gefunden. Sie kannten sich bereits aus Kindertagen. Als Benjamin Baur E-Mails aussortierte, stieß er auf eine alte Nachricht, in der er sich mit einem Sänger ausgetauscht hatte. Sein Name ist „Marcel Galos“. Dann ging alles ganz schnell. Einen Anruf und eine Session später war die Sache klar! Die Band war gegründet.

Um keine Zeit zu verlieren, wurden 10 Songs geschrieben. Nach knapp neun Monaten standen die vier Männer bereits im Studio und haben Ihr Debütalbum „A Box Called Life“ aufgenommen, auf dem 8 Songs zu hören sind. Recorded und gemixt wurde das Ganze in den „Tin Roof Studios“ Stuttgart von Bernhard Hahn(Nena, Farmer Boys uvm.). Zu guter Letzt wurden die Songs zum Mastering nach Finnland geschippt und Svante Forsbäck (Rammstein, Volbeat uvm.)hatte den Songs noch den letzten Feinschliff verpasst. Auch bei Ihren aktuellen Stücken, haben Sie an der Zusammenarbeit mit dem Finnen festgehalten.

Es macht Spaß den Jungs zuzuhören. Es ist vielfältig, zugänglich und bietet für jede Gefühlslage den richtigen Soundtrack. Manchmal einfach nur hart und direkt, dann aber wieder nachdenklich und melancholisch. Mit Songs wie „High“ und „A Box Called Life“, machen „The Vike“ deutlich, dass Sie auch keine Berührungsängste in andere Genres wie Punk oder Pop haben.

Bereits 5 Monate später wurden die beiden Versionen von „Stone Cold Sober“ eingespielt. Eine Radio Version und eine Acoustic Version. Auf der die Vier, von keinem geringeren als Max Lilja (Apocalyptica, Tarja Turunen uvm.) auf seinem Cello unterstützt wurden!

Die 11 neuen Nummern für das kommende Album sind so gut wie fertig und werden Anfang 2025 in Blei gegossen! Es wird ein Feuerwerk mit sehr viel Rotz und Punk!!

KARL MONO

Der gebürtige Stuttgarter - ehemals Frontmann der Band About Schmitt - ist mit seinem deutschen Material als One-Man-Show unterwegs. Er bringt seine Lieder mit einem unverwechselbaren Looper-Set auf die Bühne: Energiegeladen, gefühlvoll und tanzbar. KARL MONO verbindet klassische Singer-Songwriter Elemente mit Synthieklängen. Dabei geht es ihm um Musik, die nicht mehr will, als sie ist: vertonte Gedichte und Pop. Seine Stimme klingt unbeschwert, fast naiv. Eine eigenwillige Mixtur, die aus den Tiefen der Vorstadtseele Ergreifendes an die Erdoberfläche befördert.