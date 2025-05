Nachtschwärmerkonzert: Quartett-Nacht

Die Nachtschwärmerkonzerte verbinden den BIX Jazzclub mit den Stuttgarter Philharmonikern. Hier geht es um komponierte und improvisierte Musik, Musik für klassisches Sinfonieorchester oder Jazztrio, für Streichquartett und Jazzquartett.

Das Gustav-Siegle-Haus öffnet ab 18:00 Uhr seine Pforten. Die BIX-Gastronomie bietet Getränke und kleine Speisen an, eine Jazzformation empfängt die Gäste ab 19:30 Uhr im Foyer des Siegle-Hauses, ehe es um 20:30 Uhr mit den Stuttgarter Philharmonikern weitergeht im großen Saal. Zur Late-Night geht es später wieder, in lockerer Jazzclub-Atmosphäre, mit Live-Musik im BIX in die letzte Runde.

18:00 Uhr: Einlass & Gastronomie im BIX Jazzclub

19:00 Uhr: LiveJazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses

20:30 Uhr: Großer Saal Gustav-Siegle-Haus

BEETHOVEN Streichquartett a-Moll

Besetzung: Julius Calvelli-Adorno (vl); Louis Nougayrède (vl); Martin Höfler (va); Martin Dörfler (vc)

22:00 Uhr: BAND IN THE BIX feat. Axel Schlosser & Thilo Wagner

„To Satch and Duke“ heißt das Programm um den aus Oberkochen, Baden-Württemberg stammenden Trompeter Axel Schlosser, Solist der Big Band des Hessischen Rundfunks. Damit sind die beiden zentralen Figuren des Konzertprogramms an einem Abend gewürdigt: Louis Armstrong und Duke Ellington, der von dem phantastischen Thilo Wagner verkörpert wird. Die Band in the Bix deckt an diesem Abend spielerisch das Schaffen der beiden Legenden ab. Dabei werden verschiedene Blickwinkel eingenommen und Nischen beleuchtet, Bekanntes steht neben Seltenem, Frühwerke aus den Zwanziger Jahren gesellen sich zu Kompositionen aus den späten Sechzigern, als beide Musiker zu beinahe unantastbaren Meistern herangereift waren. Immer steht bei den Musikern die Spielfreude im Vordergrund, ihre Musik swingt und sprüht vor Energie. Nicht zuletzt durch die Tatsache, dass weder Armstrong noch Ellington eine Quartett-Besetzung als musikalisches Habitat wählten, prägen die vier Musiker das klangliche Resultat auf ihre ganz persönliche Weise und bereichern die Quartettnacht mit Glanzlichtern dieser zwei Großmeister des Jazz.