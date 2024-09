Nachtschwärmerkonzert: Rosamunde Goes Electric

Die Nachtschwärmerkonzerte verbinden den BIX Jazzclub mit den Stuttgarter Philharmonikern. Hier geht es um komponierte und improvisierte Musik, Musik für klassisches Sinfonieorchester oder Jazztrio, für Streichquartett und Jazzquartett.

Das Gustav-Siegle-Haus öffnet ab 18:00 Uhr seine Pforten. Die BIX-Gastronomie bietet Getränke und kleine Speisen an, eine Jazzformation empfängt die Gäste ab 19:30 Uhr im Foyer des Siegle-Hauses, ehe es um 20:30 Uhr mit den Stuttgarter Philharmonikern weitergeht im großen Saal. Zur Late-Night geht es später wieder, in lockerer Jazzclub-Atmosphäre, mit Live-Musik im BIX in die letzte Runde.

18:00 Uhr: Einlass & Gastronomie im BIX Jazzclub

19:30 Uhr: LiveJazz im Foyer des Gustav-Siegle-Hauses

20:30 Uhr: Großer Saal Gustav-Siegle-Haus

SCHUBERT/BRAUNSTEIN Rosamunde-Fantasie

MENDELSSOHN BARTHOLDY Sinfonie Nr. 3 „Schottische“ a-Moll op. 56

Besetzung: Stuttgarter Philharmoniker, Guy Braunstein (vl, ltg)

Im Anschluss:

LATE NIGHT im BIX:

Dany Labana/Alex Merzkirch/Obi Jenne „Rosamunde goes electric“ with special guest: Guy Braunstein

Nach dem besonderen von Guy Braunstein gespielten Violinkonzert namens „Rosamunde-Fantasie“ wartet im Bix ein besonderes Trio, um den Faden musikalisch aufzunehmen und weiterzuspinnen.

Ausgehend von Schuberts Melodien von Rosamunde und der modernen Bearbeitung Braunsteins werden die Musiker, die sich seit vielen Jahren auch durch die überaus erfolgreiche Arbeit mit Ob Jennes „Soul Diamonds" kennen, den Bogen bis hin zu den Beatles und Jimi Hendrix spannen, eines der großen Vorbilder von Dany Labana. Es steht die Improvisation über bekannte Stücke im Vordergrund und die Violine von Guy Braunstein wird im zweiten Teil der Late-Night dazukommen und für besondere Momente mit spannenden kollektiven Improvisationen sorgen.

Besetzung: Guy Braunstein (vl); Dany Labana (git); Alexander Merzkirch (b); Obi Jenne (dr)