Naked Cameo geht auf "World To Waste" Tour!

Nachdem Naked Cameo im vergangenen Jahr fast gänzlich alle Deutschland und Österreichtermine ausverkauft hat, geht es weiter. Die "World To Waste" Tour führt die Band durch Österreich und Deutschland, um ihre Fans erneut zu begeistern.

Mit dem Debütalbum "Of Two Minds", das bereits über 30 Millionen Streams und eine Fanbase von 200.000 monatlichen Hörer:innen vorweisen kann, ist die Erwartung hoch. Aber das ist erst der Anfang! Auf der Bühne werden nicht nur zwei Alben und zwei EPs präsentiert, sondern auch unbekannte Überraschungen enthüllt.

Es wird wild, tanzbar und gleichzeitig sanft, zum Augen schließen oder zum Mitsingen.

„I feel calm when I’m safe and warm in a frying pan“, heißt es in einer Textzeile von ihrem aktuellen Album "Trespassing By". Die Band schafft einen ständigen Balanceakt zwischen Einsamkeit, Liebe, Selbstzerstörung und dem Wunsch, sich manchmal einfach von allem abzuschotten in einer „World To Waste“.

Kommt und holt euch einen Vorgeschmack auf #album3, das für 2025 geplant ist.

Und für diejenigen, die es kaum erwarten können, gibt es im Mai ein Live-Album der "Trespassing By - Tour 2023“.

Sichert euch jetzt eure Tickets und seid dabei, wenn Naked Cameo die Bühnen zum Beben bringt!