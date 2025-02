Natalia Rose feat. Streichquartett • presented by IG Jazz

Natalia Rose ist ein zeitgenössisches Jazz-Quartett unter der Leitung der Gitarristin Natalia Rose. Derzeit besteht die Band aus Omri Abramov (Tenor- und Sopransaxophon), Nicolas Buvat (Kontrabass) und Max Simancas (Schlagzeug). Die Musik hat eine beschreibende Absicht, die darauf abzielt, außermusikalische Ideen beim Zuhörer zu entwickeln. Die erste Aufnahme heißt Retratos de un Juego de Sombras und wurde im April 2017 veröffentlicht. Dieses Album ist inspiriert von einigen Fotografien der kolumbianischen Fotografin Camila Malaver, die das tägliche Leben der Gemeinden in Barranco de Loba, Bolivar, Kolumbien, zeigen. Die Gruppe Natalia Rose wurde im September 2016 gegründet und nahm Ende des Jahres ihr erstes Album auf. Impresiones, das zweite Album, wurde im September dieses Jahres veröffentlicht. Die Natalia Rose band hat auf den wichtigsten Festivals Lateinamerikas gespielt, wo sie gemeinsam genutzt line up mit Ron Carter, Paquito D´Rivera und anderen auftraten: Jazz Al Parque, Barranquijazz. Seit 2022 spielen sie Konzerte in ganz Europa.

Dieses Mal wird sie ihr drittes Album El Alma vorstellen, auf dem sie ein Streichquartett vorgestellt hat. Voller Texturen, Farben und natürlichen Beschreibungen durch Musik sucht Natalia Rose, um ihr Land Kolumbien zu vertreten. Verschiedene Situationen, Empfindungen und Landschaften werden Teil ihres neuesten Albums mit ihrem Quartett und dem warmen und explosiven Klang dieses Streichquartetts sein.

Besetzung: Florian Vogel (vl); Michael Speth (vl); Anna-Sophie Dreyer (vla); Fried Dähn (clo); Omri Abramov (sax); Natalia Rose (git); Nicolas Buvat (b); Max Simancas (dr)