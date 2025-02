Neeve - Monochrom Tour

NEEVE ist die aufstrebende Newcomer-Band aus Stuttgart, die mit ihrer mitreißenden modernen Indie-Pop-Musik und ihren ehrlichen Texten über gesellschaftlich wichtige Themen wie psychische Gesundheit, Panikattacken & toxische Männlichkeit Aufmerksamkeit erregt.

Die Band besteht aus vier Mitgliedern: den Brüdern Felix und Axel Seyboth sowie ihren Cousins Marius und Philipp Spohrer. 2018 gründeten sie die Band NEEVE (ihr fiktiver Familienname) im Keller ihrer Großmutter, wo sie schon als Teenager begannen, gemeinsam Musik zu machen und ihren Traum zu verfolgen. Musikalisch vereint die Band Sounds, die an Sam Fender, The 1975 oder The Neighbourhood erinnern. Gleichzeitig haben NEEVE es geschafft, ihren einzigartigen und authentischen Klang zu entwickeln. Diesen präsentierten sie im September 2022 auf ihrem Debütalbum "Chaos Of My Mind", welches plattformübergreifend bereits über 7 Mio. Streams generiert hat. Darunter ist auch die Hit-Single „where i wanna be found“, die mit knapp 4 Mio. Streams die erfolgreichste des Albums ist.

Im Anschluss an das Album folgten eine Support-Tour von The Snuts durch Europa und die erste eigene Headliner-Tour, bei der sie 11 deutsche Städte komplett ausverkauften. Nach diesem ersten Meilenstein der Karriere folgten im Frühjahr 2023 direkt die nächsten: ihr US-Debut beim SXSW-Festival in Texas sowie eine eigene Europa-Tournee. Hier spielte NEEVE Shows in Tschechien, Polen, Großbritannien und den Niederlanden - und das alles mit nur einem veröffentlichten Album!

Danach spielten NEEVE als Vorband für The Driver Era und ihren zweite Headliner-Tour: die "Like A Piece Of Art"-Tour mit 15 Shows in Deutschland, Österreich, Schweiz und Dänemark. Hier erlebte man die Band, wie sie leibt und lebt: Felix, der auf den Boxen herumklettert oder mit seinen Bandkollegen voller Leidenschaft singt und tanzt. Dazu gibt’s selbstdesignten Merch und ganz viel Zeit zum Quatschen mit den Fans. Denn das ist für NEEVE das Wichtigste: mit ihrer Musik Themen anzusprechen, bei denen Menschen sich verstanden fühlen und dabei für alle einen Safe Space zu kreieren, der fernab von Rassismus, Homophobie und anderen Feindlichkeiten ist.

Aktuell arbeitet die Band mit Hochtouren an neuen Songs, die eine neue Ära einleiten sollen: mutigere, dunklere und gewagtere Sounds, die definitiv internationales Potenzial haben. Dieses Jahr soll noch eine EP sowie einige Festivalshows folgen.