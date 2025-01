Negah Amiri - Leben im Griff

Negah Amiri ist der Shootingstar der deutschen Comedy-Szene. Mit ihrem ersten Soloprogramm eroberte die Comedienne 2023 die Bühnen der Republik und wurde noch im selben Jahr als beste Newcomerin mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Es läuft bei der Schwester wie geschnitten Lavash-Brot, aber Negah hat noch Großes vor. Mit Anfang 30 ist es für sie höchste Zeit, das nächste Level im Game der Erwachsenen freizuspielen. Ab sofort stellt sie sich den wichtigsten Fragen des Lebens: „Welches Bild soll ich auf Instagram posten?“, „Welchen Filter soll ich verwenden?“ und „Wie funktioniert eigentlich dieses ‚echte Leben‘ fernab von Social Media und durchgefeierten Nächten?“.

Ab sofort gilt es für Negah Amiri im selbstkreierten Chaos aufzuräumen. Statt Likes streicheln jetzt Kalenderblattsprüche ihre Seele und statt Wodka Red Bull auf Endlospartys trinkt sie Einschlaftee und träumt von einem Reihenhaus mit Wärmepumpe. Schluss mit Bad Boys mit AMG, es ist Zeit für einen Bio-Basti mit Liegerad und Bausparvertrag. Denn in der Spießigkeit liegt des Gangsta´s Paradise!

Negah Amiri bringt Eure Lachmuskeln auf das nächste Level. Freut Euch auf einen Abend mit viel Selbstironie, Selbstsabotage und Selbsttherapie. Denn wir alle schleppen unseren Rucksack mit, den keiner sieht, und irgendwann heißt es hoffentlich, Rucksack ablegen, auspacken und endlich ankommen in einem Leben so kuschelig wie eine Jack Wolfskin-Jacke mit Kunstfellkragen. Negah Amiri hat in ihrem jungen Leben eine Menge erlebt und noch viel mehr zu erzählen. Also schnallt Euch an, denn es wird wild, witzig und negahmäßig aufregend!