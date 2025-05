Neue Vocalsolisten

Jennifer Walshe: Paddy Reilly Runs with the Devil

für sechs Stimmen (2007)

Lucia Ronchetti: Anatra al sal

für sechs Stimmen a cappella (2000)

Jennifer Walshe: he wants his cowboys to sound like he thinks cowboys should sound

für fünf verstärkte Stimmen und Lichtdesign (2004)

Carola Bauckholt: nein allein

für fünf Stimmen a cappella (2000)

Luca Francesconi: Herzstück

für Vokalensemble nach einem Text von Heiner Müller (2012)

Ein Wettstreit um das beste Rezept für Ente mit Salz und ein klar geäußertes »nein«, das sich allmählich in Musik auflöst: Die legendären Werke von Lucia Ronchetti und Carola Bauckholt waren die ersten, die die Neuen Vocalsolisten als Kammer-Formation im Mai 2000 uraufgeführt haben. Und die beiden Meisterinnen der Vokalkomposition führen vor, wie aus madrigalesker Polyphonie Komik und Tragödie menschlicher Existenz hervorscheinen können. Eine der ersten, die körperliche Gesten als kompositorisches Element verstand, ist Jennifer Walshe. Mit ihren interdisziplinären konzeptuellen Performances, in denen sie oft menschliche bzw. gesellschaftliche Verhaltensmuster aufgreift und persifliert, ist sie Vorbild einer ganzen Komponist:innengeneration. Luca Francesconi schließlich greift in seinem Werk seinerseits ein Vorbild auf: »Herzstück« ist »sein« A-Ronne.

