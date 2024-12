Neujahrskonzert 2025

Neujahrskonzert - mit dem Sinfonieorchester Leonberg

Das Sinfonieorchester Leonberg spielt unter der Leitung von Alexander G. Adiarte.

Ursprünglich von Dieter Scholl als Jugendsinfonieorchester gegründet, entwickelte sich das Sinfonieorchester Leonberg im Laufe der Jahre zu einem mit rund siebzig Musiker*innen vollständig besetzten Sinfonieorchester. Hier musizieren fast ausschließlich Amateurmusiker*innen, manche schon seit der Gründung 1970. Das langjährige Zusammenspiel, die Offenheit gegenüber neuen Mitgliedern und der familiäre Charakter sind neben einem hohen künstlerischen Anspruch und der Begeisterung am gemeinsamen Musizieren sein Markenzeichen. Die musikalische Palette reicht von sinfonischen Werken des Barock bis zu Kompositionen der Moderne und umfasst Filmmusik ebenso wie Stücke aus Pop und Rock. Zur festen Konzerttradition gehören das jährliche Neujahrskonzert, das Sommerkonzert, die Benefiz-Gala des Rotary Clubs Leonberg – Weil der Stadt sowie seit 2006 das Familienkonzert „mit Verkleidung und ein bisschen Theater“.

Seit 2006 leitet Alexander G. Adiarte das Sinfonieorchester Leonberg. Er studierte Musikwissenschaft und Violine an der Yale University und erhielt sein Diplom für Dirigieren an der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« in Leipzig. Der amerikanische Dirigent war Stipendiat der internationalen Ensemble Modern Akademie mit Helmut Lachenmann. Weitere Stipendien erhielt er am Forum Neues Musiktheater der Staatsoper Stuttgart, bei der Akademie Musiktheater heute und beim Richard-Wagner-Verband. 2003 erhielt er ein Tanglewood Music Center Stipendium. Dort arbeitete er mit Kurt Masur, Christoph von Dohnanyi und Rafael Frühbeck de Burgos. Außerdem nahm er an Meisterkursen bei Jorma Panula, Peter Eötvös und Helmut Rilling teil. Sein vielseitiges musikalisches Wirken nimmt aktiven Einfluss auf die lokale Musikwelt und weitet sich auch nachhaltig auf den internationalen Raum aus.