Mit ihrer Kombination aus Melodic Death Metal und Metalcore sprengen Neverland in Ashes die Grenzen des Modernen Metal. Am 5. Dezember gastiert die aus den Tiefen der Kölner Metal Szene hervorgestiegene Band im Im Wizemann in Stuttgart.

Die Musik von Neverland in Ashes erzählt Geschichten über herzzerreißende Konflikte und dem verzweifelten Kampf der täglichen Existenz. Geprägt von den musikalischen Hintergründen jedes einzelnen Mitglieds haben sie den Sound von Bands wie Unearth und Heaven Shall Burn bis hin zu Caliban und At The Gates zusammengeführt und etwas neues und Eigenständiges erschaffen.

Über die letzten Jahre nahm ihre Musik eine dunklere und emotionalere Wendung, inspiriert von all dem Elend, das uns alle täglich umgibt. Neverland in Ashes verschmelzen Elend mit Zorn, Dunkelheit mit Licht und Brutalität mit poetischer Lyrik und sind bereit, Schädel zu brechen und Herzen zu berühren. Das ist moderner Metal, wie er sein soll.