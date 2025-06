New Orleans Jazz – draußen und drinnen

Simon Holliday kommt mit zwei Formationen

Mit zwei Formationen und mit zwei Auftritten kommt am Samstag, 9. August der Jazzer Simon Holliday nach Heidenheim. Zwischen 10.30 und 13.30 Uhr touren die Musiker durch die Innenstadt, ab 19 Uhr spielen sie in und bei gutem Wetter vor der Stadtbücherei am Willy-Brandt-Platz 1. Die Marching Band New Orleans Experience besteht neben Simon Holliday (piano, voc) aus Andy Lawrance (tp, voc), Achim Bohlender (cl), Jürgen Kulus (banjo), Simon Palser (dr), Thomas Kaltenbach (tb) und Bernd Schöpflin (string & brass bass). Der New-Orleans Jazz ist zwar bereits Anfang des vorigen Jahrhunderts entstanden, aber er begeistert immer noch ein großes Publikum. Es ist die am längsten existierende Form von Pop-Musik. Tanzmusik, Spirituals und Show-Hits verschmelzen darin. Mit ihrer spritzigen und ebenso gefühlvollen Interpretation will die New Orleans Experience diese Tradition fortsetzen. Die sieben Musiker mit Simon Holliday an der Spitze spielen dabei keineswegs die alten Meister Ton für Ton nach, sondern fassen den Stil neu und frisch. Jeder Auftritt mündet in eine Mini-Parade, bei der die Zuhörer sich unmittelbar ins French Quarter in New Orleans versetzt fühlen. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Abends um 19 Uhr geht es bei der Stadtbibliothek weiter. Nun kommt die Band Simon Holliday and his Rhythm zum Zug mit ihrem Tribute to Fats Waller. Mit dieser kleineren Besetzung huldigt Simon Holliday als Bandleader einem ganz Großen des Jazz. Der Pianist und Sänger Fats Waller brachte in den 1930er Jahren den Jazz zum Swingen und schuf eine Fülle von Standards, welche Millionen von Zuhörern begeisterten. Fats Kompositionen (oft in Zusammenarbeit mit Texter Andy Razaf) wurde zu einem Eckpfeiler im Repertoire des traditionellen Jazz. Simon Holliday, der Brite, der seit Jahrzehnten im Badischen zuhause ist, hatte Waller im Alter von fünf Jahren gehört und dieses Erlebnis hat ihn bis heute nicht losgelassen. Im zweiten Set des Abends kehren die Musiker wieder zurück zu den Wurzeln des Jazz in New Orleans. Die Marching Band, die mittags in der Stadt unterwegs war, lässt nun aufs Neue den legendären New-Orleans Sound brodeln.