Kester hat sein Abitur gemacht. Als Bester, obwohl er eine Klasse übersprungen hat. Während sein Jahrgang das Ende der Schulzeit am Meer feiert, will er sich im Laufe des Wochenendes das Leben nehmen. Einmal will er es aber noch voll auskosten, den totalen Rausch erleben. Dabei begegnet er einigen Gestalten der Nacht, lernt ihre Sorgen und Nöte, Wünsche und Träume kennen und gerät ins Wanken. Dafür sorgt nicht zuletzt Bruno, der Kester durch die letzten Stunden folgt. Ein junger, kultivierter Mann, der behauptet ein Engel zu sein. Der Roman erzählt vom Erwachsenwerden und von den Auswegen, wenn man sich allein nicht mehr zu helfen weiß: von anderen Menschen als rettende Engel.

Nils Mohl lebt in Hamburg und besitzt einen Campingwagen auf Amrum. Für seinen Roman »Es war einmal Indianerland« wurde er u. a. mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Er hat Drehbücher für Kinofilme geschrieben und veröffentlicht jeden Montag ein Gedicht auf Instagram.

Dauer: 75 Min.