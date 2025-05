Die Abgründe lauern im Idyll: In einem abgelegenen Ferienhaus an der französischen Atlantikküste will Elena mit ihren Kindern drei unbeschwerte Wochen verbringen. Ihr Mann ist zu Hause in Deutschland geblieben, die Ehe läuft nicht gut. Dafür hat Elena die Babysitterin Eve und eine Freundin der dreizehnjährigen Tochter mitgenommen. Doch was als entspannte Ferienzeit beginnt, wird immer stärker bedroht, von außen wie von innen: Die ausgetrockneten Wälder stehen in Flammen, unangekündigte Gäste tauchen auf, Konflikte spitzen sich zu – befeuert von Misstrauen und Abhängigkeiten. Bis eines der Mädchen plötzlich verschwindet. Nina Bußmann erzählt mit großer psychologischer Tiefe und einem feinen Gespür für Spannung. Geboren 1980 in Frankfurt am Main, lebt sie in Berlin und im Wendland.