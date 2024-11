„Man ist immer so alt wie man sich fühlt“ - so gesehen fühlen sich NoSports auch im 37. Jahr ihrer Existenz wie neu geboren. In aktueller Besetzung beweisen sie, das weder der Ska an sich noch die Band selbst zwangsläufig altbacken sein sein müssen, im Gegenteil, der Tatendrang und die Offenheit für neue Wege in Verbindung mit bewährter Dampfhammer-Mentalität kulminieren in einem musikalischen Feuerwerk, ein bunter Partyblumenstrauß mit absoluter Spaßgarantie!

D-Mark Dollar - Gesang/Gitarre

Moni - Akkordeon/Keyboard/Gesang

Paddi - Trompete/Geräusche

Alex - Tenor und Sopransaxofon

Elmex - Bariton und Sopransaxofon

Wolle - Bass

Felix - Schlagzeug