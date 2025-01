Noah Diemer & Moritz Holdenried (presented by HMDK Stuttgart)

Zwei langjährige Freunde, vereint durch die Liebe zur Musik, bringen ihre besondere Verbindung auf die Bühne. Inspiriert von der legendären Zusammenarbeit zwischen Kenny Barron und Dave Holland, präsentieren sie ihr Programm „Art of Conversation“.

Der Bassist Moritz Holdenried und der Pianist Noah Diemer sind langjährige Bestandteile der Stuttgarter Jazzszene und bringen gemeinsam ihre Lieblingsstücke auf die Bühne.

Erleben Sie am 18. Februar im BIX in Stuttgart einen Abend voller musikalischer Geschichten, improvisatorischer Tiefe und stilvoller Interaktionen. Das Repertoire umfasst Eigenkompositionen sowie meisterhafte Werke von Cole Porter, George Gershwin und Kenny Barron. Ein Konzert, das den intimen Dialog zwischen Klavier und Kontrabass in den Mittelpunkt stellt.

Besetzung: Noah Diemer (p); Moritz Holdenried (b)